В районе Бахчисарая столкнулись 3 машины

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-26T12:52:28+03:00

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В селе Почтовое, Бахчисарайского района в аварию попали 3 легковушки. ДТП случилось на мосту через железную дорогу.

- В результате столкновения трех автомобилей: «ВАЗ-21112», «Skoda Rapid» и «Ford Transit» пострадали люди, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

В отечественном автомобиле, который сильно покорежило от мощного удара, зажало 65-летнего жителя села Почтовое. Спасателям пришлось его освобождать из «железного плена».

Понадобилась медицинская помощь и двум девочкам 12 и 11 лет, находившимся в автомобиле «Skoda Rapid».

Всех пострадавших сотрудники корой помощи отвезли в больницу.

На трассе "Таврида" тоже случилось ДТП, но с более серьезными последствиями: один человек погиб, несколько получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU