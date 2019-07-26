2019-07-26T13:56:40+03:00
Политика

"Ситуация удручающая": Аксенов порекомендовал главе Белогорска уволиться

Из-за плохой ситуации по ЖКХ
Анастасия ЖУКОВА
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Сергей Аксенов порекомендовать уволиться по собственному желанию главе администрации Белогорска Александру Алексеенко.

- Уборка в городе не проводится, в общем, ситуация с точки зрения благоустройства в городе Белогорске удручающая, работа управляющих компаний вызывает много нареканий, - сказал глава республики во время выездного совещания. - Оказалось, что большинство местных жителей не знает в лицо мэра, как и многих его заместителей. Чем они занимаются – тоже непонятно.

Аксенов отметил, что ранее Белогорск посетил вице-премьер Юрий Гоцанюк, и местные жители пожаловались ему на работу чиновников из администрации.

Во время выездного совещания глава администрации оказался в отпуске. Этот факт возмутил главу Крыма. Он заявил, что такой мэр городу не нужен.

Контроль за решением городских проблем Аксенов доверил заместителю градоначальника Галине Перелович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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