В Севастополе иномарка сбила семью с ребенком

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-26T16:03:27+03:00

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В Севастополе 43-летний водитель иномарки сбил семью с ребенком.

Авария произошла в утром в пятницу, 26 июля. Мужчина на Hyundai ехал себе по делам, как вдруг - нерегулируемый пешеходный переход, и родители с маленьким ребенком пытаются попасть на противоположную сторону улицы. Водитель не затормозил вовремя, в итоге - ДТП.

- Отец с несовершеннолетним сыном были доставлены в лечебное учреждение с различными травмами, - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по г. Севастополю. - Мама ребенка в дорожной аварии не пострадала.

В ведомстве добавили, что пешеходы тут тоже не совсем белые и пушистые, они должны были убедиться в безопасности "маневра", прежде чем выходить на проезжую часть, однако не сделали этого.

В Госавтоинспекции призвали родителей обучать детишек правилам безопасности на дороге, а водителей - обращать внимание, что летом пешеходов в городе становится в разы больше, а значит - и риска аварий тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU