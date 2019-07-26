В Севастополе потратят 20 миллионов на технику для больниц

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-26T17:09:39+03:00

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В Севастополе потратят 20 миллионов рублей на обновление материально-технической базы медучреждений до конца 2019 года. Такое решение приняло правительство города-героя.

В частности,изменения внесли в государственную программу !Развитие здравоохранения в Севастополе". Планируется отремонтировать магнитно-резонансный томограф в первой городской больнице имени Пирогова и передвижной рентген-аппарат в горбольнице №5.

Кроме того, власти города-героя выделят 3,5 миллиона рублей на компенсацию расходов на съем жилья отдельным категориям врачей.

- Такая мера позволит уменьшить кадровый дефицит медработников с высокой квалификацией в городе, - приводит Независимое телевидение Севастополя слова и.о. директора Департамента здравоохранения Правительства Севастополя Сергея Шеховцова.

Так, компенсировать расходы на жилье будут врачам-онкологам.

ИСТОЧНИК KP.RU