2019-07-27T08:34:40+03:00
Общество

Переменная облачность и без осадков: прогноз погоды в Крыму на 27 июля

На полуострове сохраняется штормовое предупреждение
Александра КОРШУНОВА
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Также объявлена чрезвычайная пожарная опасностьТакже объявлена чрезвычайная пожарная опасностьФото: "КП" Архив
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В Симферополе 27 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, днем 29…31 градусов.

В Севастополе также без осадков, переменная облачность. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма осадков не предвидится. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 23…25°, днем 28…30°.

В Керчи 27 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градуса, днем 30…32 градуса.

Напоминаем, что в Крыму до 30 июля объявлено штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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