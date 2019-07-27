Переменная облачность и без осадков: прогноз погоды в Крыму на 27 июля
В Симферополе 27 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, днем 29…31 градусов.
В Севастополе также без осадков, переменная облачность. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 26…28°.
На Южном берегу Крыма осадков не предвидится. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 23…25°, днем 28…30°.
В Керчи 27 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градуса, днем 30…32 градуса.
Напоминаем, что в Крыму до 30 июля объявлено штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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