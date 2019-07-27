2019-07-27T09:41:59+03:00
Общество

Керчане-льготники уже на следующей неделе получат земельные участки

Они находятся в поселке Джаныкой
Александра КОРШУНОВА
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На очереди всего стоят 240 человек. Фото: официальная страница Вконтакте Сергея БороздинаНа очереди всего стоят 240 человек. Фото: официальная страница Вконтакте Сергея Бороздина
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На следующей неделе семи керчанам-льготникам вручат постановления о предоставлении земельных участков. Такое решение приняли власти города на заседании профильной комиссии.

Как сообщил глава администрации Сергей Бороздин, такая очередь ведется с 19 марта 2015 года, в ней стоят 240 человек.

- Рассмотрели заявления первых 10. Одному обратившемуся было отказано в связи с приобретением имущества, два заявления перенесены для рассмотрения на следующее заседание комиссии. А 7 керчанам уже на следующей неделе будут вручены постановления о предоставлении земельных участков, уточнил Бороздин.

Участки находятся в поселке Джаныкой. Всего их там 375, они предназначены для индивидуального жилищного строительства.

А также там запланировано размещение школы, детского сада, рынка и делового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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