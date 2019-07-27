Сотрудники ОМОН в Симферополе спасли из горящей квартиры многодетную семью
В Симферополе бойцы ОМОН вытащили из горящей квартиры многодетную семью. Младший лейтенант и старший сержант полиции увидели черный дым из окна многоэтажки и услышали детские крики.
Сотрудники вошли в квартиру и вывели всех жильцов - троих малолетних детей, их отца и мать - на улицу.
Пока один из спасателей сообщал о случившемся, второй продолжал оказывать помощь людям.
Росгвардейцы спасли из горящей квартиры многодетную семью.Никто не пострадал. Видео: пресс-служба Росгвардии
- Экипировавшись противогазами и средствами пожаротушения, омоновцы потушили очаги возгорания. А уже вскоре на место происшествия прибыли два экипажа службы МЧС для ликвидации последствий пожара, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Один из очевидцев, который в этот момент был во дворе добавил, что возгорание началось на балконе.
- И тут выбежал ребенок, сказал: «Пожар!». Я зашел в квартиру, стал выбрасывать все, что горело. Слава Богу, пришли ребята с «Росгвардии». Они с противогазами, огнетушителями, также подключились соседи, начали тушить. Уже к приезду спасателей огня не было, - вспоминает Максим.
Жители многоэтажки выразили благодарность сотрудникам ведомства. На данный момент рассматривается вопрос о поощрении бойцов.
ИСТОЧНИК KP.RU