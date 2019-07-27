Сотрудники ОМОН в Симферополе спасли из горящей квартиры многодетную семью

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-27T13:51:53+03:00

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В Симферополе бойцы ОМОН вытащили из горящей квартиры многодетную семью. Младший лейтенант и старший сержант полиции увидели черный дым из окна многоэтажки и услышали детские крики.

Сотрудники вошли в квартиру и вывели всех жильцов - троих малолетних детей, их отца и мать - на улицу.

Пока один из спасателей сообщал о случившемся, второй продолжал оказывать помощь людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/722612" frameborder="0"></iframe> Росгвардейцы спасли из горящей квартиры многодетную семью.Никто не пострадал. Видео: пресс-служба Росгвардии

- Экипировавшись противогазами и средствами пожаротушения, омоновцы потушили очаги возгорания. А уже вскоре на место происшествия прибыли два экипажа службы МЧС для ликвидации последствий пожара, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Один из очевидцев, который в этот момент был во дворе добавил, что возгорание началось на балконе.

- И тут выбежал ребенок, сказал: «Пожар!». Я зашел в квартиру, стал выбрасывать все, что горело. Слава Богу, пришли ребята с «Росгвардии». Они с противогазами, огнетушителями, также подключились соседи, начали тушить. Уже к приезду спасателей огня не было, - вспоминает Максим.

Жители многоэтажки выразили благодарность сотрудникам ведомства. На данный момент рассматривается вопрос о поощрении бойцов.

ИСТОЧНИК KP.RU