2019-07-27T13:51:53+03:00
Общество

Сотрудники ОМОН в Симферополе спасли из горящей квартиры многодетную семью

К счастью, никто не пострадал [видео]
Александра КОРШУНОВА
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Жители многоэтажки выразили благодарность сотрудникам ведомства. Фото: пресс-служба РосгвардииЖители многоэтажки выразили благодарность сотрудникам ведомства. Фото: пресс-служба Росгвардии
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В Симферополе бойцы ОМОН вытащили из горящей квартиры многодетную семью. Младший лейтенант и старший сержант полиции увидели черный дым из окна многоэтажки и услышали детские крики.

Сотрудники вошли в квартиру и вывели всех жильцов - троих малолетних детей, их отца и мать - на улицу.

Пока один из спасателей сообщал о случившемся, второй продолжал оказывать помощь людям.

Росгвардейцы спасли из горящей квартиры многодетную семью.Никто не пострадал. Видео: пресс-служба Росгвардии

- Экипировавшись противогазами и средствами пожаротушения, омоновцы потушили очаги возгорания. А уже вскоре на место происшествия прибыли два экипажа службы МЧС для ликвидации последствий пожара, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Один из очевидцев, который в этот момент был во дворе добавил, что возгорание началось на балконе.

- И тут выбежал ребенок, сказал: «Пожар!». Я зашел в квартиру, стал выбрасывать все, что горело. Слава Богу, пришли ребята с «Росгвардии». Они с противогазами, огнетушителями, также подключились соседи, начали тушить. Уже к приезду спасателей огня не было, - вспоминает Максим.

Жители многоэтажки выразили благодарность сотрудникам ведомства. На данный момент рассматривается вопрос о поощрении бойцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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