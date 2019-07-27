Впервые за 30 лет в Севастополе заложили мечеть

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-27T15:24:54+03:00

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В селе Орлиное, под Севастополем, построят мечеть. Туда смогут приезжать все верующие с Байдарской долины.

Как рассказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, местная религиозная организация «Авдет», имея участок под строительство мечети, более 26 лет не могла оформить на него правоустанавливающие документы.

- Но с 2016 года правительство города-героя содействовало в оформлении документов. За последние два года к участку подведены свет и вода. И сегодня дан символический старт началу работ. Ожидается, что культовое сооружение будет расположено на участке площадью 0,25 га и сможет вместить 250 человек, - добавил Бальбек.

Строительство будет производиться на пожертвования. Они составили порядка 15 миллионов рублей.

Кроме того, помогать в этой работы будут и меценаты. Депутат уже вручил верующим денежные сертификаты на сумму 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU