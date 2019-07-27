2019-07-27T19:30:45+03:00
Общество

В Крыму зафиксировали первый случай бешенства крупного рогатого скота

Заболевшее животное находилось в Сакском районе
Александра КОРШУНОВА
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В этом районе объявили карантинВ этом районе объявили карантинФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Сотрудники Россельхозндзора зарегистрировали первый за два года случай бешенства среди крупного рогатого скота. Животное находилось в частном доме в селе Глинки.

По указу главы Крыма этот населенный пункт признали неблагополучным, там установили карантин.

Ограничения продлятся два месяца при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

- Необходимо прекратить торговлю домашними животными на указанной территории, их вывоз за ее пределы, участие в сельхозвыставках и прочее, что может способствовать распространению вируса, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре напомнили, что общее число заболеваний бешенством среди животных в 2019 году составляет 19 случаев по Республике Крым и 1 случай - в Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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