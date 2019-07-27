В Крыму зафиксировали первый случай бешенства крупного рогатого скота
Сотрудники Россельхозндзора зарегистрировали первый за два года случай бешенства среди крупного рогатого скота. Животное находилось в частном доме в селе Глинки.
По указу главы Крыма этот населенный пункт признали неблагополучным, там установили карантин.
Ограничения продлятся два месяца при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий.
- Необходимо прекратить торговлю домашними животными на указанной территории, их вывоз за ее пределы, участие в сельхозвыставках и прочее, что может способствовать распространению вируса, - уточнили в пресс-службе ведомства.
В Россельхознадзоре напомнили, что общее число заболеваний бешенством среди животных в 2019 году составляет 19 случаев по Республике Крым и 1 случай - в Севастополе.
ИСТОЧНИК KP.RU