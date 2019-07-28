2019-07-28T08:47:18+03:00
Общество

Погода в Крыму на 28 июля: Жарко и кратковременные дожди

На полуострове сохраняется штормовое предупреждение
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Павел Мягких / ВКонтактеФото: Павел Мягких / ВКонтакте
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В воскресенье, 28 июля, в Крыму сохранится жаркая погода. Разгар сезона!

- В воскресенье и в начале следующей недели в Крыму сохранится жаркая погода, обусловленная тропической воздушной массой. Областью пониженного атмосферного давления способствует в дневные часы формированию конвективной облачности, возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Максимальная температуры воздуха 29…34, минимальная — 15…20, на побережье 21…26. Умеренный западный ветер днем в южных, центральных и западных районах усилиться до 15 м/с, - сообщает крымский гидрометцентр.

Кроме того, сохраняется штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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