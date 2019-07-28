2019-07-28T10:31:34+03:00
Происшествия

В Симферополе осудили двух создателей фиктивных фирм

По уголовным статьям
Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе двое местных жителей получили уголовные наказания за создание фиктивных фирм.

Так, мировой судья приговорил гражданку З. к 180 часам обязательных работ. Ее признали виновной по ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Аналогичное наказание получил Гражданин С., который тоже использовал документы для создания фиктивного предприятия.

Только за 1 полугодие 2019 года сотрудники крымской налоговой службы выявили 8 фиктивных юридических лиц. Правоохранители возбудили уголовные дела

В налоговой предупреждают, что если вы сознательно передали мошенникам свои документы для регистрации фиктивных фирм, то вы уже стали соучастником преступлений, где это подложное юрлицо будет использоваться. Кроме того, именно вы отвечаете имуществом за долги фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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