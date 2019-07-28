Главу администрации Ленинского района Крыма задержали за крупную взятку

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-28T13:50:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Главу администрации Ленинского района Крыма Светлану Иванову задержали по подозрению в получении взятки.

Оперативники МВД выяснили, что женщина получила через посредника 189 тысяч рублей от руководителя одного из предприятий, проводившего капитальный ремонт водопроводных сетей "за оказание покровительства предприятию при проведении ремонтных работ".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). По этой статье чиновнице грозит от 7 дло 12 лет лишения свободы со штрафом.

Напомним, ранее Светлана Иванова написала заявление об увольнении - после того, как глава республики выразил ей недоверие в ходе выездного совещания.

ИСТОЧНИК KP.RU