2019-07-29T06:25:45+03:00
Общество

Погода в Крыму на 29 июля: сухо и тепло до +33

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Черное море в районе Феодосии прогрелось до +24Черное море в районе Феодосии прогрелось до +24Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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29 июля, в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение. - В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха ночью днем 31…33º. Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 23°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 22°, Севастополе 24…25° и Евпатории 20°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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