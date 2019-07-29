В соцсети оценили подаренные Поклонской валенки

СЕГОДНЯ 08:07 2019-07-29T10:48:57+03:00

Теплая обувь хорошо смотрится на ноге. Фото: Наталья Поклонская/VK

Депутат Госдумы рассказала, что такой презент сулит ей перемены в жизни

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Экс-прокурор РК, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская часто балует своих поклонников фотографиями в соцсети.

Политик прекрасно получается на фото.Фото: Наталья Поклонская/VK

Женщина она на редкость фотогенична и отлично выглядит в кадре.

Недавно Наталья Поклонская примерила симпатичные чесанки с мультяшными собаками. Она сфотографировала зимнюю обувь и разместила снимок на в соцсети.

Короткие валенки можно носить дома. Фото: Наталья Поклонская/VK

Пользователи соцсети начали живо комментировать этот пост.

Оксана Захарченко:

- Очень милые собакены!

Маргарита Константинова:

- Это знак! Пора возвращаться.

Светлана Черкасова:

- Могут не взять назад, а тапочки пригодятся, и не обязательно для переезда.

Сергей Ефремов:

- Наталья Владимировна, пора бы вам свою партию создать.

Ярослав Черкашин:

- Да, в прокуратуру г. Севастополя!

Мила Дутова:

- Наталья Владимировна, вас ждет кресло губернатора Севастополя. Мы за вас проголосуем, если нужно будет.

ИСТОЧНИК KP.RU