В соцсети оценили подаренные Поклонской валенки
Экс-прокурор РК, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская часто балует своих поклонников фотографиями в соцсети.
Политик прекрасно получается на фото.Фото: Наталья Поклонская/VK
Женщина она на редкость фотогенична и отлично выглядит в кадре.
Недавно Наталья Поклонская примерила симпатичные чесанки с мультяшными собаками. Она сфотографировала зимнюю обувь и разместила снимок на в соцсети.
Короткие валенки можно носить дома. Фото: Наталья Поклонская/VK
Пользователи соцсети начали живо комментировать этот пост.
Оксана Захарченко:
- Очень милые собакены!
Маргарита Константинова:
- Это знак! Пора возвращаться.
Светлана Черкасова:
- Могут не взять назад, а тапочки пригодятся, и не обязательно для переезда.
Сергей Ефремов:
- Наталья Владимировна, пора бы вам свою партию создать.
Ярослав Черкашин:
- Да, в прокуратуру г. Севастополя!
Мила Дутова:
- Наталья Владимировна, вас ждет кресло губернатора Севастополя. Мы за вас проголосуем, если нужно будет.
ИСТОЧНИК KP.RU