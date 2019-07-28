Лобовое столкновение на трассе "Таврида": Пострадали шесть человек, ребенок погиб

28 Июль 21:09 2019-07-28T21:09:16+03:00

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В Ленинском районе Крыма на трассе "Таврида" лоб в лоб столкнулись две иномарки. Пострадали семь человек, в том числе - пятеро детей, один из них умер в больнице.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, водитель Ssang Young ехал из Керчи в сторону Феодосии и решил пойти на обгон. Выехал на встречную полосу - и врезался в Mercedes Benz.

- В результате столкновения корейский автомобиль по касательной задел еще две двигавшихся навстречу машины. В результате происшествия пять несовершеннолетних пассажиров, находившихся в автомобилях Ssang Young и Mercedes Benz, получили телесные повреждения и были доставлены в Феодосийскую городскую больницу, - рассказали в МВД.

Одна из пострадавших девочек от полученных травм скончалась в больнице.

Также пострадали двое взрослых - водители машин.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU