2019-07-29T09:30:02+03:00
Общество

Из крымских гор сотрудники МЧС спасли группу туристов

Они были без сил и не смогли двигаться дальше
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Операция по спуску заняла около 5 часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКОперация по спуску заняла около 5 часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
Изменить размер текста:

Крымские спасатели помогли группе туристов, которая заблудилась на горе Чатыр-Даг. Они находились на скальном участке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму, сотрудникам чрезвычайного ведомства понадобилось около 40 минут, чтобы добраться до пострадавших.

А из-за упадка сил они просто не могли двигаться дальше.

Для того, чтобы эвакуировать людей с опасного скального участка, пришлось использовать альпинистское снаряжение.

Операция по спуску заняла около 5 часов.

- Пострадавших вывели из гор к спасательному автомобилю. Там с ними провели разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения в горнолесной местности. К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался, - уточнили в пресс-службе МЧС.

Спасенными оказались двое мужчин - 55 и 60 лет, а также 35-летняя женщина с десятилетним ребенком.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, с начала года спасатели оказали помощь 125 пострадавшим в горах, в том числе 13-ти детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незаконный аттракцион: С набережной Ялты убрали детские электромобили
В соцсети оценили подаренные Поклонской валенки
Погода в Крыму на 29 июля: сухо и тепло до +33
Лобовое столкновение на трассе "Таврида": Пострадали шесть человек, ребенок погиб
Лобовое столкновение на трассе "Таврида": Пострадали шесть человек, ребенок погиб
Эвелина Бледанс поймала в Крыму "дракона"
Главу администрации Ленинского района Крыма задержали за крупную взятку
В Симферополе осудили двух создателей фиктивных фирм
Погода в Крыму на 28 июля: Жарко и кратковременные дожди
В Крыму зафиксировали первый случай бешенства крупного рогатого скота
Впервые за 30 лет в Севастополе заложили мечеть
Сотрудники ОМОН в Симферополе спасли из горящей квартиры многодетную семью
Керчане-льготники уже на следующей неделе получат земельные участки
Переменная облачность и без осадков: прогноз погоды в Крыму на 27 июля