Из крымских гор сотрудники МЧС спасли группу туристов

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-29T09:30:02+03:00

Операция по спуску заняла около 5 часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Они были без сил и не смогли двигаться дальше

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Крымские спасатели помогли группе туристов, которая заблудилась на горе Чатыр-Даг. Они находились на скальном участке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму, сотрудникам чрезвычайного ведомства понадобилось около 40 минут, чтобы добраться до пострадавших.

А из-за упадка сил они просто не могли двигаться дальше.

Для того, чтобы эвакуировать людей с опасного скального участка, пришлось использовать альпинистское снаряжение.

Операция по спуску заняла около 5 часов.

- Пострадавших вывели из гор к спасательному автомобилю. Там с ними провели разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения в горнолесной местности. К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался, - уточнили в пресс-службе МЧС.

Спасенными оказались двое мужчин - 55 и 60 лет, а также 35-летняя женщина с десятилетним ребенком.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, с начала года спасатели оказали помощь 125 пострадавшим в горах, в том числе 13-ти детям.

ИСТОЧНИК KP.RU