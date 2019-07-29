Из крымских гор сотрудники МЧС спасли группу туристов
Крымские спасатели помогли группе туристов, которая заблудилась на горе Чатыр-Даг. Они находились на скальном участке.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму, сотрудникам чрезвычайного ведомства понадобилось около 40 минут, чтобы добраться до пострадавших.
А из-за упадка сил они просто не могли двигаться дальше.
Для того, чтобы эвакуировать людей с опасного скального участка, пришлось использовать альпинистское снаряжение.
Операция по спуску заняла около 5 часов.
- Пострадавших вывели из гор к спасательному автомобилю. Там с ними провели разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения в горнолесной местности. К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался, - уточнили в пресс-службе МЧС.
Спасенными оказались двое мужчин - 55 и 60 лет, а также 35-летняя женщина с десятилетним ребенком.
Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, с начала года спасатели оказали помощь 125 пострадавшим в горах, в том числе 13-ти детям.
ИСТОЧНИК KP.RU