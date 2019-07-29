У жительницы Ялты украли картину, которую она получила в наследство от бабушки

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-29T13:34:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейским удалось найти картину, которую украли у жительницы Ялты в декабре 2018 года.

Она рассказала, что на полотне одного из российских художников конца XIX - начала XX века были изображен осенний пейзаж Казани. Картина досталась ей в наследство от бабушки.

Полиции удалось найти подозреваемого. Им оказался 23-летний житель соседнего двора. Молодой человек признался в содеянном.

Оказалось, когда он находился в квартире у пострадавшей, то обратил внимание на полотно и решил его украсть. А деньги, полученные после продажи, он потратил на собственные нужды.

Все это время она находилась у антиквара в Севастополе. По заключению эксперта, картина представляет историческую ценность.

- К сожалению, по мнению специалистов, не были полностью соблюдены правила хранения и ухода за полотном. Нынешняя стоимость картины - 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU