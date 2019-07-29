За выходные в Крыму сгорело 10 гектаров сухостоя
В Крыму за прошлые выходные спасатели ликвидировали 12 пожаров. Их общая площадь составила 10 гектаров.
Одно из сообщений поступило из села Славянское Раздольненского района.
В пресс-службе МЧС Крыма рассказала, что порывистый ветер распространил огонь слишком быстро и перешел на лесополосу.
- Во избежание его дальнейшего перехода и серьезных последствий, сотрудники пожарной охраны незамедлительно локализовали пожар с нескольких направлений, - уточнили в МЧС.
Возгорание удалось потушить через 40 минут, а полная ликвидация произошла в течение полутора часов.
- Общая площадь огня составила более 8 гектаров. Причины произошедшего уточняются, - добавил министр Сергей Шахов.
Кроме того, пожар произошел в селе Вилино. Там была угроза распространения огня на жилые дома. К счастью, этого не произошло, огонь потушили через полчаса.
ИСТОЧНИК KP.RU