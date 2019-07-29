За выходные в Крыму сгорело 10 гектаров сухостоя

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-29T14:17:10+03:00

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В Крыму за прошлые выходные спасатели ликвидировали 12 пожаров. Их общая площадь составила 10 гектаров.

Одно из сообщений поступило из села Славянское Раздольненского района.

В пресс-службе МЧС Крыма рассказала, что порывистый ветер распространил огонь слишком быстро и перешел на лесополосу.

- Во избежание его дальнейшего перехода и серьезных последствий, сотрудники пожарной охраны незамедлительно локализовали пожар с нескольких направлений, - уточнили в МЧС.

Возгорание удалось потушить через 40 минут, а полная ликвидация произошла в течение полутора часов.

- Общая площадь огня составила более 8 гектаров. Причины произошедшего уточняются, - добавил министр Сергей Шахов.

Кроме того, пожар произошел в селе Вилино. Там была угроза распространения огня на жилые дома. К счастью, этого не произошло, огонь потушили через полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU