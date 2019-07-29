В Ленинском районе обезвредили бомбу и гранату времен Великой Отечественной войны
В Ленинском районе Крыма сотрудники МЧС обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны.
Сообщение о находке подозрительного предмета поступило в чрезвычайное ведомство от местного жителя. Он рассказал, что обнаружил в поле подозрительный предмет, который по внешнему виду напоминал боеприпас.
Из-под земли была видна его часть.
- На месте обнаружения работали специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда, которые идентифицировали предмет, как осколочную авиабомбу весом 2,5 килограмма. При дальнейшем обследовании территории была найдена граната «Ф-1», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.
Снаряды достали из земли и отвезли на специальный полигон, где их и уничтожили.
В чрезвычайном ведомстве подчеркнули, что при обнаружении подозрительных предметов нужно звонить по номеру «101».
ИСТОЧНИК KP.RU