В Ленинском районе обезвредили бомбу и гранату времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-29T15:17:21+03:00

Для этого их доставили на специальный полигон. Фото:пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Один из опасных предметов нашел местный житель

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В Ленинском районе Крыма сотрудники МЧС обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны.

Сообщение о находке подозрительного предмета поступило в чрезвычайное ведомство от местного жителя. Он рассказал, что обнаружил в поле подозрительный предмет, который по внешнему виду напоминал боеприпас.

Из-под земли была видна его часть.

- На месте обнаружения работали специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда, которые идентифицировали предмет, как осколочную авиабомбу весом 2,5 килограмма. При дальнейшем обследовании территории была найдена граната «Ф-1», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.

Снаряды достали из земли и отвезли на специальный полигон, где их и уничтожили.

В чрезвычайном ведомстве подчеркнули, что при обнаружении подозрительных предметов нужно звонить по номеру «101».

ИСТОЧНИК KP.RU