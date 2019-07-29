Аксенов пообещал Медведеву до конца года сдать 44 объекта ФЦП

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-29T17:01:26+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал премьер-министру России сдать до конца 2019 года больше сорока объектов. Они реализуются в рамках Федеральной целевой программы.

Также Аксенов отметил, что именно она является одним из основных двигателей прогресса республики.

- В этом году объем ФЦП по Республике Крым составляет 72 миллиарда рублей. Будет введено 44 объекта в эксплуатацию, в том числе строительство многофункционального медицинского центра «Крымская республиканская клиническая больница имени Семашко» на 760 койко-мест. Это медучреждение должность стать одним из лучших высокотехнологичных медицинских центров, - подчеркнул глава Крыма.

Сейчас в стадии реализации по этой программе находятся 222 объекта. В них входит проектирование объектов капитального строительства, водоснабжения и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU