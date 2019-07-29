В Крыму сотрудница отдела миграции может сесть на 4 года за превышение полномочий
Сотрудницу подразделения по вопросам миграции в Ленинском районе подозревают в превышении должностных полномочий.
А все дело в том, что в 2017 года она, по предварительным данным, незаконно зарегистрировала иностранца в доме в селе Останино.
То есть, сделала это без ведома владельца жилплощади.
После этого он получил вид на жительство.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. В МВД подчеркнули, если вина сотрудницы подтвердится, то ее уволят и она понесет наказание.
- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Санкция данный статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, - уточнили пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU