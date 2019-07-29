В Крыму сотрудница отдела миграции может сесть на 4 года за превышение полномочий

СЕГОДНЯ 17:27 2019-07-29T17:27:55+03:00

Она «помогла» иностранцу получить вид на жительство

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Сотрудницу подразделения по вопросам миграции в Ленинском районе подозревают в превышении должностных полномочий.

А все дело в том, что в 2017 года она, по предварительным данным, незаконно зарегистрировала иностранца в доме в селе Останино.

То есть, сделала это без ведома владельца жилплощади.

После этого он получил вид на жительство.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. В МВД подчеркнули, если вина сотрудницы подтвердится, то ее уволят и она понесет наказание.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Санкция данный статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, - уточнили пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU