2019-07-30T08:06:15+03:00
Общество

Погода в Крыму на 30 июля: без дождя и тепло до +33

На полуострове ветер и жара
Галина КОВАЛЕНКО
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Крымское лето в разгаре.Крымское лето в разгаре.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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30 июля, в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32º, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

Море теплое и ласковое: в Феодосии 25°, Алуште 24°, Ялте 24°, Севастополе 24° и Евпатории 22°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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