Погода в Крыму на 30 июля: без дождя и тепло до +33
30 июля, в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32º, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.
Море теплое и ласковое: в Феодосии 25°, Алуште 24°, Ялте 24°, Севастополе 24° и Евпатории 22°.
ИСТОЧНИК KP.RU