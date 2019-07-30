2019-07-30T08:35:59+03:00
Общество

В Симферополе 30 июля частично отключат свет на 5 улицах

Энергетики ведут ремонтные работы
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет пропадет на несколько часов.Свет пропадет на несколько часов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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30 июля, в столице Республики Крым прекратится подача света на пяти улицах.

- Идут ремонтные работы электрооборудования, - сообщили в ГУП «Крымэнерго».

После их завершения электроснабжение Симферополя станет более качественным и стабильным.

На столичных улицах, где приводят в порядок опоры, провода и трансформаторы электрический ток пропадет с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где в Симферополе не будет электричества:

улица Тополевая, 17, 21-53(нечет), 2-56а(чет);

улица Санитарная, 14;

улица Гавена, 1-25(нечет);

улица Севастопольская, 88-90/2(чет);

улица Соколиная, 2

ИСТОЧНИК KP.RU

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