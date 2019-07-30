В Симферополе 30 июля частично отключат свет на 5 улицах
Энергетики ведут ремонтные работы
Свет пропадет на несколько часов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:
30 июля, в столице Республики Крым прекратится подача света на пяти улицах.
- Идут ремонтные работы электрооборудования, - сообщили в ГУП «Крымэнерго».
После их завершения электроснабжение Симферополя станет более качественным и стабильным.
На столичных улицах, где приводят в порядок опоры, провода и трансформаторы электрический ток пропадет с 8.00 утра до 17.00 вечера.
Где в Симферополе не будет электричества:
улица Тополевая, 17, 21-53(нечет), 2-56а(чет);
улица Санитарная, 14;
улица Гавена, 1-25(нечет);
улица Севастопольская, 88-90/2(чет);
улица Соколиная, 2
ИСТОЧНИК KP.RU