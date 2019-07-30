2019-07-30T09:58:09+03:00
Общество

В Минтрансе Крыма рассказали об основных нарушениях в сфере пассажирских перевозок

Основной проблемой являются «нелегалы»
Александра КОРШУНОВА
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Чаще всего таким "бизнесом" занимаются граждане УкраиныЧаще всего таким "бизнесом" занимаются граждане УкраиныФото: Анастасия ЖУКОВА
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Министр транспорта Крыма Сергей Карпов рассказал об основных нарушениях в сфере транспорта. Конечно, главными проблемами остаются «нелегалы» и подсадка пассажиров в неустановленных местах.

Нарушения, которые нашла комиссия Минтранса:

- изменение пути движения по маршруту;

- несоблюдение графика движения;

- отказ в перевозке льготных категорий граждан;

- неисправность транспортного средства.

Помимо этого, в некоторых городах, в том числе и в Симферополе, проверяли автостанции. Главной проблемой там также остаются нелегальные перевозчики.

- Пока не будет первых осужденных, ничего не будет. За бездействие должностных лиц, я имею в виду. Чем все занимаются? В этом плане должна быть жесткая позиция, - подчеркнул Аксенов.

Кроме этого, выяснилось, что нелегальными перевозками на территории республики занимаются граждане Украины. Они перевозят пассажиров на машинах с украинскими номерам

ИСТОЧНИК KP.RU

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