В Минтрансе Крыма рассказали об основных нарушениях в сфере пассажирских перевозок
Министр транспорта Крыма Сергей Карпов рассказал об основных нарушениях в сфере транспорта. Конечно, главными проблемами остаются «нелегалы» и подсадка пассажиров в неустановленных местах.
Нарушения, которые нашла комиссия Минтранса:
- изменение пути движения по маршруту;
- несоблюдение графика движения;
- отказ в перевозке льготных категорий граждан;
- неисправность транспортного средства.
Помимо этого, в некоторых городах, в том числе и в Симферополе, проверяли автостанции. Главной проблемой там также остаются нелегальные перевозчики.
- Пока не будет первых осужденных, ничего не будет. За бездействие должностных лиц, я имею в виду. Чем все занимаются? В этом плане должна быть жесткая позиция, - подчеркнул Аксенов.
Кроме этого, выяснилось, что нелегальными перевозками на территории республики занимаются граждане Украины. Они перевозят пассажиров на машинах с украинскими номерам
ИСТОЧНИК KP.RU