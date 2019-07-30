В Севастополе нашли пропавшего парня с аутизмом
В Севастополе нашли пропавшего накануне 24-летнего парня Никиту Шуберта, страдающего аутизмом.
- Состояние молодого человека, нуждающегося в медицинском сопровождении, удовлетворительное, - сообщила ForPost член представитель города в Общественной палате России Наталья Кирюхина.
По ее словам, найти парня помогли участники поискового отряда "Liza Alert Крым", а также общественники из организаций "Дом солнца" и "Особые дети".
Кирюхина посетовала, что полиция подключается к поискам только на третий день после исчезновения человека, а нужно принимать меры намного раньше.
- К сожалению, это нормативно никак не урегулировано, - заключила Наталья Кирюхина.
ИСТОЧНИК KP.RU