2019-07-30T10:57:19+03:00
Общество

В Севастополе нашли пропавшего парня с аутизмом

Его состояние удовлетворительное
Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе нашли пропавшего накануне 24-летнего парня Никиту Шуберта, страдающего аутизмом.

- Состояние молодого человека, нуждающегося в медицинском сопровождении, удовлетворительное, - сообщила ForPost член представитель города в Общественной палате России Наталья Кирюхина.

По ее словам, найти парня помогли участники поискового отряда "Liza Alert Крым", а также общественники из организаций "Дом солнца" и "Особые дети".

Кирюхина посетовала, что полиция подключается к поискам только на третий день после исчезновения человека, а нужно принимать меры намного раньше.

- К сожалению, это нормативно никак не урегулировано, - заключила Наталья Кирюхина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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