Из Симферополя запустят прямые ночные рейсы до границы с Украиной

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-30T11:04:03+03:00

Пассажиропоток наблюдается и в ночное время суток Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Власти Крыма хотят запустить прямые ночные рейсы из Симферополя до границы с Украиной. Они будут ходить до МАПП «Джанкой». Об этом рассказал министр транспорта РК Сергей Карпов.

Сейчас, с 8.00 до 19.00, работает 14 рейсов.

- Оказалось, что требуется увеличение рейсов. Пассажиропоток наблюдается и в ночное время. Сейчас будет рассматриваться вопрос о включении в расписание ночных автобусов. Это нужно для того, чтобы исключить работу нелегальных перевозчиков и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, - добавил Карпов.

Напомним, недавно запустили официальный автобусный маршрут из Крыма до границы с Украиной.

Интервал движения составляет один час.

Из крымской столицы они отправляются от автостанции «Курортная», билеты можно приобрести в кассе.

ИСТОЧНИК KP.RU