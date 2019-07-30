Из Симферополя запустят прямые ночные рейсы до границы с Украиной
Власти Крыма хотят запустить прямые ночные рейсы из Симферополя до границы с Украиной. Они будут ходить до МАПП «Джанкой». Об этом рассказал министр транспорта РК Сергей Карпов.
Сейчас, с 8.00 до 19.00, работает 14 рейсов.
- Оказалось, что требуется увеличение рейсов. Пассажиропоток наблюдается и в ночное время. Сейчас будет рассматриваться вопрос о включении в расписание ночных автобусов. Это нужно для того, чтобы исключить работу нелегальных перевозчиков и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, - добавил Карпов.
Напомним, недавно запустили официальный автобусный маршрут из Крыма до границы с Украиной.
Интервал движения составляет один час.
Из крымской столицы они отправляются от автостанции «Курортная», билеты можно приобрести в кассе.
ИСТОЧНИК KP.RU