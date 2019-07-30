С 1 сентября в Крыму начнут действовать льготные условия для подключения газа

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-30T12:39:42+03:00

В год планируется подключать до пяти тысяч человек Фото: "КП" Архив

На это планируется выделять от 150 до 200 миллионов рублей в год

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В Крыму с 1 сентября начнут действовать льготные условия для подключения к газовым сетям. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, на это из крымского бюджета планируется выделять от 150 до 200 миллионов рублей каждый год.

Ведь сейчас, по информации профильного министра Вадима Белика, для подключения газа в частном доме в селе нужно 120-150 тысяч рублей.

Крым Сергей Аксёнов сообщил в ходе заседания Совета министров Республики Крым.

В год планируется обеспечивать газом около 5 тысяч льготников.

- Для граждан этой категории снижение стоимости подключения составит почти 60 тысяч рублей. К тому же есть возможность воспользоваться рассрочкой. После того, как мы внедрим этот инструмент и будем применять эти нормы, возможно, получится усовершенствовать эту схему, - уточнил Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU