2019-07-30T16:31:14+03:00
Происшествия

Украинец пытался попасть в Крым и получить российское гражданство по поддельному паспорту

Мужчина должен будет заплатить 30 тысяч рублей штрафа
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Он просто вклеил свою фотографию в чужой документОн просто вклеил свою фотографию в чужой документФото: Анастасия ЖУКОВА
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Гражданин Украины пытался проехать в Крым по поддельному паспорту. Оказалось, что киевлянин изготовил документ самостоятельно, а уже по нему планировал получить российское гражданство.

Нарушителя в общем пассажиропотоке заметили в марте 2019 года.

В ходе проверки контролер усомнился в действительности предъявленного паспорта.

55-летний гость путался в своих установочных данных, терялся, а ответы на вопросы просто придумывал по ходу дела.

-Более детальная проверка бланка национального паспорта с применением специальной техники показала, что перед пограничниками не что иное, как подделка, - рассказали в пресс-службе Погрануправлении ФСБ России по РК.

А чуть позже он признался сотрудникам, что он вклеил в чужой паспорт с крымской пропиской свою фотографию.

А после городской суд в Армянске признал украинца виновным в совершении уголовного преступления. И назначил нарушителю штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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