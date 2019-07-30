С набережной в Симферополе украли 20 метров кабеля и деревянные поддоны
В Симферополе с ремонтируемой набережной реки Салгир украли 20 метров кабеля и 400 деревянных поддонов.
Как рассказал гендиректор предприятия «Асгард» Игорь Анацкий, кабель вывели специально для монтажа новых опор наружного освещения.
Его планировали начать уже на следующей неделе.
- Помимо этого, неизвестные с участка на улице Воровского унесли более 400 деревянных поддонов. Убыток предприятия от этой кражи составил 64 тысячи рублей. По данным фактам было написано заявление в правоохранительные органы, - подчеркнул Анацкий.
Напомним, реконструкция набережной реки Салгир в крымской столице началась в мае. На работы выделили полмиллиона рублей.
За эти деньги происходит очистка русла реки, укладывают новую плитку, устанавливают фонари, урны и скамейки.
Основную часть работ планируется закончить к началу сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU