С набережной в Симферополе украли 20 метров кабеля и деревянные поддоны

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-30T18:06:43+03:00

Заявление в полицию уже написали. Фото: Вконтакте

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В Симферополе с ремонтируемой набережной реки Салгир украли 20 метров кабеля и 400 деревянных поддонов.

Как рассказал гендиректор предприятия «Асгард» Игорь Анацкий, кабель вывели специально для монтажа новых опор наружного освещения.

Его планировали начать уже на следующей неделе.

- Помимо этого, неизвестные с участка на улице Воровского унесли более 400 деревянных поддонов. Убыток предприятия от этой кражи составил 64 тысячи рублей. По данным фактам было написано заявление в правоохранительные органы, - подчеркнул Анацкий.

Напомним, реконструкция набережной реки Салгир в крымской столице началась в мае. На работы выделили полмиллиона рублей.

За эти деньги происходит очистка русла реки, укладывают новую плитку, устанавливают фонари, урны и скамейки.

Основную часть работ планируется закончить к началу сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU