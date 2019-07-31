Прогноз погоды в Крыму на 31 июля: Без осадков и до +32 градусов

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-31T06:58:58+03:00

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В Симферополе 31 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, днем 31…33 градуса.

В Севастополе сегодня также переменная облачность. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градуса, днем 28…30 градусов.

На Южном берегу Крыма также без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 22…24°, днем 29…31°.

В Керчи в среду тоже дождей не будет.Ветер западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 30…32°.

Напомним, в Крыму с 30 июля по 2 августа объявили штормовое предупреждение. Кроме этого, в эти же дни на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU