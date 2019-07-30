Крымчане теперь могут получать услуги «Крымэнерго» в МФЦ

СЕГОДНЯ 18:13 2019-07-30T18:32:20+03:00

С перечнем необходимых документах можно ознакомиться на сайте или по номерам телефонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новшество вступает в силу с начала августа

Изменить размер текста: A A

Жители Крыма с 1 августа смогут получать услуги предприятия «Крымэнерго» в Многофункциональных центрах.

Это, например, заключение договоров подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям. Также туда включены и технические условия, пишет «Крымская газета».

Эти услуги можно получить во всех центрах «Мои Документы» Крыма.

КОНКРЕТНО

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ГУП РК "Крымэнерго", а также у администраторов в центрах "Мои Документы".

Кроме этого пользователи также могут позвонить контакт-центр ГБУ РК "МФЦ" по следующим телефонам: 8(3652)604920 (многоканальный) и +7(978)950-94-50.

Кстати, с 1 сентября в Крыму начнут действовать льготные условия для подключения газа. На это планируется выделять от 150 до 200 миллионов рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU