Больше десяти улиц Симферополя 31 июля останутся без света
В среду, 31 июля, больше десятка улиц Симферополя останутся без света. Как рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы, это связано с проведением внеплановых работ на сетях.
Ограничение будет действовать с утра и до вечера (17.00).
Электроэнергии не будет на улицах:
- Гаспринского 2-8 (чет), 1-17 (нечет)
- Петра Григоренко 2 (чет), 1 (нечет)
- Чобан-Заде 2-8 (чет), 1-7,13 (нечет)
- Азатлык 2-4 (чет), 1-5 (нечет)
- Крымская 2-16 (чет), 1-15 (нечет)
- Чатырдагского 2-8 (чет), 1-7 (нечет)
- Измайлова 2-16 (чет), 1-13 (нечет)
- Отар 2 (чет), 3 (нечет)
- Табакса 10 (чет)
- Тавр 19 (нечет)
- Бахтлы 8 (чет)
- Крымская 24 (чет)
- А. Джемилева
- Майнакская
- Чатырзакская
ИСТОЧНИК KP.RU