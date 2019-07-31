Больше десяти улиц Симферополя 31 июля останутся без света

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-31T09:27:42+03:00

У жителей просят прощения за временные неудобства Фото: Александра КОРШУНОВА

Это связано с проведением внеплановых работ

Изменить размер текста: A A

В среду, 31 июля, больше десятка улиц Симферополя останутся без света. Как рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы, это связано с проведением внеплановых работ на сетях.

Ограничение будет действовать с утра и до вечера (17.00).

Электроэнергии не будет на улицах:

- Гаспринского 2-8 (чет), 1-17 (нечет)

- Петра Григоренко 2 (чет), 1 (нечет)

- Чобан-Заде 2-8 (чет), 1-7,13 (нечет)

- Азатлык 2-4 (чет), 1-5 (нечет)

- Крымская 2-16 (чет), 1-15 (нечет)

- Чатырдагского 2-8 (чет), 1-7 (нечет)

- Измайлова 2-16 (чет), 1-13 (нечет)

- Отар 2 (чет), 3 (нечет)

- Табакса 10 (чет)

- Тавр 19 (нечет)

- Бахтлы 8 (чет)

- Крымская 24 (чет)

- А. Джемилева

- Майнакская

- Чатырзакская

ИСТОЧНИК KP.RU