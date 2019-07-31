Не справилась с управлением: В ДТП под Красногвардейском погибла украинка
В Красногвардейском районе Крыма произошла авария с участием легкового автомобиля. Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, в результате ДТП погибла женщина, водитель «Дэу Нексия».
35-летняя украинка ехала по дороге «Граница с Украиной-Алушта-Ялта» со стороны Симферополя в Джанкой.
И тут водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево.
- В результате ДТП водитель автомобиля была смертельно травмирована. На место аварии выезжали наряды ГИБДД, - добавили в МВД по РК.
По факту аварии проводится проверка. По ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.
ВАЖНО
Полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев данного происшествия.
Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по телефонам дежурной части 102, (36556) 55-780.
ИСТОЧНИК KP.RU