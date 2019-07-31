2019-07-31T10:38:17+03:00
Происшествия

Не справилась с управлением: В ДТП под Красногвардейском погибла украинка

Полиция начала проверку
Александра КОРШУНОВА
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Машина врезалась в дерево. Фото: пресс-служба МВД по РКМашина врезалась в дерево. Фото: пресс-служба МВД по РК
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В Красногвардейском районе Крыма произошла авария с участием легкового автомобиля. Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, в результате ДТП погибла женщина, водитель «Дэу Нексия».

35-летняя украинка ехала по дороге «Граница с Украиной-Алушта-Ялта» со стороны Симферополя в Джанкой.

И тут водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево.

- В результате ДТП водитель автомобиля была смертельно травмирована. На место аварии выезжали наряды ГИБДД, - добавили в МВД по РК.

По факту аварии проводится проверка. По ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.

ВАЖНО

Полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев данного происшествия.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по телефонам дежурной части 102, (36556) 55-780.

ИСТОЧНИК KP.RU

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