В Симферополе русло реки Салгир очистили на 98 процентов
Русло реки Салгир в Симферополе очищено на 98 процентов. Сейчас уже активно ведется установка чугунных ограждений.
Гендиректор предприятия-подрядчика «Асгард» Игорь Анацкий рассказал, что уже вывезли ил, расчистили реку от намывных островков.
- Они препятствовали нормальному прохождению воды, - добавил Анацкий.
На данный момент установили около двух километров ограждения от улицы Шмидта до «Вечного огня» в парке имени Юрия Гагарина.
Глава администрации крымской столицы Наталья Маленко отметила, что основные участки, особенно те, которые находятся рядом с учебными учреждениями, полностью оградят до 1 сентября.
Кроме этого, продолжается очистка русла реки Малый Салгир, там тоже начали устанавливать ограждения.
А В ЭТО ВРЕМЯ
С симферопольской набережной неизвестные украли 20 метров кабеля и 400 поддонов. заявление в полицию уже написано.
ИСТОЧНИК KP.RU