В Симферополе русло реки Салгир очистили на 98 процентов

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-31T12:57:11+03:00

Ил уже вывезли ил и очистили реку от намывных островков Фото: Виталий ПАРУБОВ

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Русло реки Салгир в Симферополе очищено на 98 процентов. Сейчас уже активно ведется установка чугунных ограждений.

Гендиректор предприятия-подрядчика «Асгард» Игорь Анацкий рассказал, что уже вывезли ил, расчистили реку от намывных островков.

- Они препятствовали нормальному прохождению воды, - добавил Анацкий.

На данный момент установили около двух километров ограждения от улицы Шмидта до «Вечного огня» в парке имени Юрия Гагарина.

Глава администрации крымской столицы Наталья Маленко отметила, что основные участки, особенно те, которые находятся рядом с учебными учреждениями, полностью оградят до 1 сентября.

Кроме этого, продолжается очистка русла реки Малый Салгир, там тоже начали устанавливать ограждения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С симферопольской набережной неизвестные украли 20 метров кабеля и 400 поддонов. заявление в полицию уже написано.

ИСТОЧНИК KP.RU