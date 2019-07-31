Безлимитный «присмотр за машиной»: Туристы жалуются на парковщиков-нелегалов

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-31T15:51:40+03:00

С людей незаконно собирают по 300 рублей за стоянку

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В разгар туристического сезона в Крыму активизировались парковщики-нелегалы.

Например, за стоянку перед знаменитым замком-музеем «Ласточкино гнездо» неизвестные собирают здесь по 300 рублей с машины за некий безлимитный «присмотр за машиной». При этом положенный по закону знак «Платная парковка» отсутствует.

- Для солидности выдают сомнительную квитанцию с мокрой печатью некой фирмы «Крым-Авто», ИНН (22483 61604) которой не фигурирует в базе данных Федеральной налоговой службы, - пишет Крымская газета. - На просьбу показать документы на парковочную деятельность «парковщик» предлагает подождать «старшего». А на вопрос, работаете ли вы незаконно, отвечают: «так работаем».

При этом оператор всех платных парковок в Ялте МУП «Туринфоцентр ЮБК» открестился от парковки возле «Ласточкиного гнезда».

- Не наша парковка, - заверил директор Владимир Добровольский.

А в администрации Ялты журналистам уклончиво ответили, что водители имеют право свободно и бесплатно парковать свои транспортные средства на данной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU