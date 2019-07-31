Директор коньячного завода в Красногвардейском районе задолжал сотрудникам 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-31T16:39:32+03:00

Он не платил людям зарплату с апреля по июнь

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В Красногвардейском районе директор коньячного завода задолжал сотрудникам зарплату на протяжении нескольких месяцев. И с апреля по июнь уже образовался долг – 700 тысяч рублей.

Зарплату он не выплачивал 10 работникам.

В итоге прокурор района возбудил в отношении гендиректора ООО "Октябрьский коньячный завод" дело об административном правонарушении.

- По результатам рассмотрения материалов надзорного ведомства виновный привлечен к ответственности в виде штрафа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В итоге в результате вмешательства надзорного ведомства зарплатный долг полностью погашен.

Напомним, в отношении руководителя "Крымгеологии" возбудили уголовное дело. Он задолжал 183 работникам зарплату в общей сумме 11 миллионов рублей.

Деньги люди не получали с декабря 2018 года по апрель 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU