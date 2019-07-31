Директор коньячного завода в Красногвардейском районе задолжал сотрудникам 700 тысяч рублей
В Красногвардейском районе директор коньячного завода задолжал сотрудникам зарплату на протяжении нескольких месяцев. И с апреля по июнь уже образовался долг – 700 тысяч рублей.
Зарплату он не выплачивал 10 работникам.
В итоге прокурор района возбудил в отношении гендиректора ООО "Октябрьский коньячный завод" дело об административном правонарушении.
- По результатам рассмотрения материалов надзорного ведомства виновный привлечен к ответственности в виде штрафа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
В итоге в результате вмешательства надзорного ведомства зарплатный долг полностью погашен.
Напомним, в отношении руководителя "Крымгеологии" возбудили уголовное дело. Он задолжал 183 работникам зарплату в общей сумме 11 миллионов рублей.
Деньги люди не получали с декабря 2018 года по апрель 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU