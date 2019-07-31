2019-07-31T19:20:35+03:00
Дом. Семья

В Мисхорском парке после реконструкции откроют летнюю сцену

Уже 5 августа на ней выступит юморист Ефим Шифрин
Степан ОСТИНОВ
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Парк санатория "Мисхор"Парк санатория "Мисхор"
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В южнобережном санатории «Мисхор» после долгого перерыва вновь начнет работать летняя концертная сцена под открытым небом.

Сцену откроют в начале августа после глобальной реконструкции, в ходе которой установили новые удобные стулья, а также современную звуковую аппаратуру.

- Это самая большая открытая площадка от Ливадии до Алупки. С августа здесь будут выступать не только местные коллективы, но и российские звезды эстрады и юмора, - рассказали КП-Крым в администрации санатория «Мисхор».

В частности, 5 августа на летней сцене пройдет концерт артиста Ефима Шифрина, 12 – Евгения Петросяна, 20 августа перед зрителями выступит Елена Степаненко, а 29 августа свою программу представит юморист Игорь Христенко.

Ранее на этой площадке выступали Валерий Меладзе, коллектив «95 квартал» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, Алексей Глызин, Лариса Долина, коллектив «Маски-шоу», Дмитрий Харатьян и многие другие.

Напомним, летний кинозал в санатории «Мисхор» открыли еще в далеком 1957 году. В советское время со всех санаториев Южного берега отдыхающие съезжались в Мисхорский парк на прогулку и концерт на летней сцене. После распада СССР сцена долгое время была в запущенном состоянии, а последние годы практически не использовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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