В Крыму стали меньше строить жилья

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-31T17:58:36+03:00

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В Республике Крым за шесть месяцев этого года принято и введено в эксплуатацию 182, 2 тысяч кв.м. жилья.

- Это на 13 процентов ниже, чем за аналогичный период 2018 года, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» Максим Скорин, замминистра строительства и архитектуры Республики Крым. – Сокращение объемов ввода жилья связано с переходом к «проектному финансированию» строительства жилых домов, которое стало обязательным для всех застройщиков с 1 июля текущего года.

Хотя падение темпов сдачи жилья было зафиксировано и раньше: в 2018 году возвели 774 тыс.кв. м. общей площади жилых домов, что на 7 процентов меньше, чем в 2017-ом.

В целом же в строительной отрасли наблюдается подъем, если сравнивать с теми цифрами, что были до воссоединения с Россией.

- С 2000 по 2013-ый строилось в среднем порядка 400 тысяч квадратных метров в год, - отметили в Минстрое РК.

ИСТОЧНИК KP.RU