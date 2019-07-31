За счет федерального бюджета в Севастополе построят лабораторию судмедэкспертизы

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-31T17:50:48+03:00

Она будет находиться на Фиолентовском шоссе Фото: Ольга ЖУКОВА

Это будет четырехэтажный комплекс

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В Севастополе построят лабораторию судебно-медицинской экспертизы. Проект, который финансируется из федерального бюджета, уже одобрила Главгосэкспертиза.

Здание административно-лабораторного комплекса будет четырехэтажным. Там также запланированы локальные очистные сооружения, противопожарные резервуары и подпорной стенки.

Находится он будет на Фиолентовском шоссе. Там, кстати, как пишет ForPost, построят и медицинский кластер из трех новых больниц.

- В здании будут устроены административные и служебно-бытовые помещения, кабинеты врачей-судмедэкспертов, отдел экспертизы доказательств, включая судебно-гистологическую, судебно-биологическую, судебно-химическую, медико-криминалистическую и идентификационную, а также молекулярно-генетическую лаборатории, - рассказали в Главгосэкспертизе.

Планируется, что лаборатории смогут выполнять почти 20 тысяч экспертиз в год. Строительство будет вестись за счет ФЦП.

ИСТОЧНИК KP.RU