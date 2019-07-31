2019-07-31T18:26:51+03:00
Общество

Из-за строительных работ жители Симферополя два раза оставались без света

Обесточился район улицы Маршала Жукова и центр города
Александра КОРШУНОВА
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Уже установлены виновные в нарушенииУже установлены виновные в нарушенииФото: "КП" Архив
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В Симферополе два раза выключался свет по причине проведения земляных работ. Как рассказали в пресс-службе "Крымэнерго", кабельные линии повредили строительные организации.

Днем, в 12.53, без света остались почти 4 тысячи человек в районе улицы Маршала Жукова. Примерно через час энергетики запитали 3,5 тысячи потребителей. Сейчас работы на объекте продолжаются.

- Кроме того, в 13.18 частично был обесточен центр Симферополя - 3800 тысячи абонентов. Электроэнергию потребители получили к 15.10. Поврежденную линию вывели в ремонт, - рассказали в "Крымэнерго".

Уже установлены лица виновные в нарушении. Сейчас оформляются документы для привлечения их к ответственности.

ВАЖНО

Сообщить о нарушениях можно по телефону круглосуточной горячей линии ГУП РК "Крымэнерго" 8-800-50-60-007 (с мобильного), 0-800-50-60-007 (со стационарного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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