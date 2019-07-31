2019-07-31T19:07:09+03:00
Общество

Крымские больницы только на 80 процентов укомплектованы врачами

Региону требуются и водители «Скорой помощи»
Галина КОВАЛЕНКО
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В крымских больницах не хватает сотрудников.В крымских больницах не хватает сотрудников.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Республике Крым не хватает сотрудников в учреждениях здравоохранения - врачей и водителей.

- Укомплектованность медицинских организаций врачами составляет 80,4 процентов, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» Николай Деркач, заместитель министра здравоохранения Республики Крым.

В Евпатории даже пришлось отменять плановые операции из-за отсутствия анестезиологов.

В дефиците и водители карет «Скорой помощи».

- Укомплектованность штатных единиц составляет 85 процентов, - отметил Николай Деркач.

Есть у региональных медицинских организаций и проблемы с получением лицензий.

Главным препятствием к получению необходимых разрешительных документов является слабая материально-техническая база: отсутствие системы вентиляции, центрального горячего водоснабжения, локальных очистных сооружений, нехватка площадей и различного оборудования.

Всего порядка 70 процентов региональных больниц и поликлиник требуют дооснащения оборудованием, мебелью и и различными изделиями медицинского назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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