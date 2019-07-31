Крымские больницы только на 80 процентов укомплектованы врачами
В Республике Крым не хватает сотрудников в учреждениях здравоохранения - врачей и водителей.
- Укомплектованность медицинских организаций врачами составляет 80,4 процентов, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» Николай Деркач, заместитель министра здравоохранения Республики Крым.
В Евпатории даже пришлось отменять плановые операции из-за отсутствия анестезиологов.
В дефиците и водители карет «Скорой помощи».
- Укомплектованность штатных единиц составляет 85 процентов, - отметил Николай Деркач.
Есть у региональных медицинских организаций и проблемы с получением лицензий.
Главным препятствием к получению необходимых разрешительных документов является слабая материально-техническая база: отсутствие системы вентиляции, центрального горячего водоснабжения, локальных очистных сооружений, нехватка площадей и различного оборудования.
Всего порядка 70 процентов региональных больниц и поликлиник требуют дооснащения оборудованием, мебелью и и различными изделиями медицинского назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU