В Симферополе одну из улиц закроют на два месяца

СЕГОДНЯ 20:40 2019-07-31T20:46:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе на два месяца, с 30 июля и по 30 сентября, ограничат движение машин по переулку Лавандовый. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту дороги, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- Ограничение с поэтапным внедрением реверсивного движения в дневное время суток будет действовать с 06.00 до 22.00 и по всей ширине проезжей части в ночное время суток с 22.00 до 06.00, - уточнили в администрации.

Кроме того, там на время запретят движение общественного транспорта от трассы регионального значения «Восточный обход Симферополя» до пересечения переулка Лавандового с улицей Центральная.

Пассажиров будут забирать и высаживать на остановке «Давыдовка»;

ИСТОЧНИК KP.RU