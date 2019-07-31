В Симферополе одну из улиц закроют на два месяца
В Симферополе на два месяца, с 30 июля и по 30 сентября, ограничат движение машин по переулку Лавандовый. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту дороги, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
- Ограничение с поэтапным внедрением реверсивного движения в дневное время суток будет действовать с 06.00 до 22.00 и по всей ширине проезжей части в ночное время суток с 22.00 до 06.00, - уточнили в администрации.
Кроме того, там на время запретят движение общественного транспорта от трассы регионального значения «Восточный обход Симферополя» до пересечения переулка Лавандового с улицей Центральная.
Пассажиров будут забирать и высаживать на остановке «Давыдовка»;
ИСТОЧНИК KP.RU