В Керчи задержали мужчину, который пытался продавать «соль» по интернету

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-01T09:03:39+03:00

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

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Керченские полицейские задержали 26-летнего крымчанина, который хранил крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.

Правоохранители обнаружили в квартире жителя Керчи свертки с желтым и бежевым порошкообразным веществом. Они были изъяты.

По заключению экспертизы выяснилось, что в них был амфетамин массой 24,73 грамма и синтетический наркотик — так называемая «соль» массой 200,2 грамма или более двух тысяч доз.

Также в квартире нашли ноутбук, по которому керчанин выходил в интернет и хотел продавать наркотики.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за «сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Сейчас керчанин находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU