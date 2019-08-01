Военные моряки из Севастополя учатся уничтожать подводные лодки

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-01T11:02:17+03:00

Экипажи кораблей ЧФ оттачивают свои навыки на тренажере «Дуэль»

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Экипажи кораблей Черноморского флота провели учения на интерактивном тренажерном комплексе «Дуэль», который находится на территории Новороссийской военно-морской базы.

- Моряки отработали практические задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Все учения прошли в режиме реального времени и в условиях максимально приближенных к реальной обстановке.

Тренажерный комплекс «Дуэль» специальной создан для обучения корабельных расчетов навыкам по противолодочной обороне корабля в море, поиску, слежению и уничтожению подводных лодок.

Всего за летний период запланировано провести около двухсот учебных часов на данном тренировочном комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU