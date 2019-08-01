Военные моряки из Севастополя учатся уничтожать подводные лодки
Экипажи кораблей Черноморского флота провели учения на интерактивном тренажерном комплексе «Дуэль», который находится на территории Новороссийской военно-морской базы.
- Моряки отработали практические задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.
Все учения прошли в режиме реального времени и в условиях максимально приближенных к реальной обстановке.
Тренажерный комплекс «Дуэль» специальной создан для обучения корабельных расчетов навыкам по противолодочной обороне корабля в море, поиску, слежению и уничтожению подводных лодок.
Всего за летний период запланировано провести около двухсот учебных часов на данном тренировочном комплексе.
ИСТОЧНИК KP.RU