2019-08-01T11:02:17+03:00
Общество

Военные моряки из Севастополя учатся уничтожать подводные лодки

Экипажи кораблей ЧФ оттачивают свои навыки на тренажере «Дуэль»
Галина КОВАЛЕНКО
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Экипажи кораблей Черноморского флота провели учения на интерактивном тренажерном комплексе «Дуэль», который находится на территории Новороссийской военно-морской базы.

- Моряки отработали практические задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Все учения прошли в режиме реального времени и в условиях максимально приближенных к реальной обстановке.

Тренажерный комплекс «Дуэль» специальной создан для обучения корабельных расчетов навыкам по противолодочной обороне корабля в море, поиску, слежению и уничтожению подводных лодок.

Всего за летний период запланировано провести около двухсот учебных часов на данном тренировочном комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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