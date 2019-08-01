2019-08-01T12:26:52+03:00
Происшествия

Два подростка в Алуште заплыли слишком далеко: на берег их доставили спасатели

Сотрудники МЧС обнаружили детей во время патрулирования водной акватории на гидроцикле
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В акватории Черного моря 31 июля сотрудники МЧС по Крыму спасли двоих детей.

Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, 13-летний ребенок во время купания в районе Алушты заплыл за буйки и уже не мог самостоятельно доплыть до берега. Спасатели патрулировали водную территорию на гидроцикле, они доставили подростка на сушу.

Второй случай на воде произошел с 15-летним подростком. Водолазно-спасательная группа обнаружила мальчика в 200 метрах от берега. Мальчик не смог самостоятельно доплыть обратно, и спасатели доставили его на пляж.

- К счастью, в обоих происшествиях потребовалась только разъяснительная беседа по правилам безопасного поведения на воде. Никто из пострадавших в медицинской помощи не нуждался, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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