Два подростка в Алуште заплыли слишком далеко: на берег их доставили спасатели

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-01T12:26:52+03:00

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В акватории Черного моря 31 июля сотрудники МЧС по Крыму спасли двоих детей.

Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, 13-летний ребенок во время купания в районе Алушты заплыл за буйки и уже не мог самостоятельно доплыть до берега. Спасатели патрулировали водную территорию на гидроцикле, они доставили подростка на сушу.

Второй случай на воде произошел с 15-летним подростком. Водолазно-спасательная группа обнаружила мальчика в 200 метрах от берега. Мальчик не смог самостоятельно доплыть обратно, и спасатели доставили его на пляж.

- К счастью, в обоих происшествиях потребовалась только разъяснительная беседа по правилам безопасного поведения на воде. Никто из пострадавших в медицинской помощи не нуждался, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU