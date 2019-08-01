Под Судаком иномарка столкнулась с грузовиком "ГАЗ"

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-01T13:13:19+03:00

В летний период трассы очень загружены. Фото: пресс-служба МЧС РК

Никто из водителей не пострадал

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На трассе "Симферополь-Феодосия-Керчь" произошла авария с участием двух автомобилей. Там иномарка Infiniti столкнулась с грузовиком "ГАЗ".

К счастью, оба водителя: 52-х и 36-ти лет не пострадали и смогли выбраться самостоятельно. В медицинской помощи они также не нуждались.

Авария произошла недалеко от Судака. Фото: пресс-служба МЧС РК

- На месте происшествия спасатели приняли меры по обеспечению пожарной безопасности: отключили АКБ, выставили дорожные конуса для ограждения места ДТП и рабочей зоны спасателей, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

В чрезвычайном ведомстве подчеркнули, что в период курортного сезона трассы сильно загружены.

Из-за того, что дороги загружены, нужно быть особо внимательными, не терять бдительности.

Не нужно совершат обгон, если вы не уверены в машине, дороге или своих силах.

ИСТОЧНИК KP.RU