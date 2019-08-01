Под Судаком иномарка столкнулась с грузовиком "ГАЗ"
На трассе "Симферополь-Феодосия-Керчь" произошла авария с участием двух автомобилей. Там иномарка Infiniti столкнулась с грузовиком "ГАЗ".
К счастью, оба водителя: 52-х и 36-ти лет не пострадали и смогли выбраться самостоятельно. В медицинской помощи они также не нуждались.
Авария произошла недалеко от Судака. Фото: пресс-служба МЧС РК
- На месте происшествия спасатели приняли меры по обеспечению пожарной безопасности: отключили АКБ, выставили дорожные конуса для ограждения места ДТП и рабочей зоны спасателей, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
В чрезвычайном ведомстве подчеркнули, что в период курортного сезона трассы сильно загружены.
Из-за того, что дороги загружены, нужно быть особо внимательными, не терять бдительности.
Не нужно совершат обгон, если вы не уверены в машине, дороге или своих силах.
ИСТОЧНИК KP.RU