Окончание реставрации Ханского дворца запланировано на 2022 год
К концу 2022 года запланировано окончание работ по реставрации Ханского дворца, который находится в Бахчисарае. На эти цели из федерального бюджета выделили два миллиарда рублей, рассказала министр культуры РК Арина Новосельская.
Кроме того, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ход работ будет обсуждаться в рамках заседания Совета крымских татар.
- Хотим, чтобы у нас, как мы и договаривались с нашим уважаемым Эмирали-эфенди, была прозрачная ситуация по всем вопросам и члены совета были вовлечены во все без исключения процессы, - подчеркнул Аксенов.
Кроме того, он считает, что после реставрации нужно расширить выставочные композиции. Аксенов уверен, что на обозрение максимально нужно выставить все исторические артефакты.
- Уникальные изделия, предметы искусства и литературы - нам есть что показать. Необходимо расширить выставочные площади, - подчеркнул глава Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU