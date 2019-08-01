Окончание реставрации Ханского дворца запланировано на 2022 год

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-01T15:49:35+03:00

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К концу 2022 года запланировано окончание работ по реставрации Ханского дворца, который находится в Бахчисарае. На эти цели из федерального бюджета выделили два миллиарда рублей, рассказала министр культуры РК Арина Новосельская.

Кроме того, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ход работ будет обсуждаться в рамках заседания Совета крымских татар.

- Хотим, чтобы у нас, как мы и договаривались с нашим уважаемым Эмирали-эфенди, была прозрачная ситуация по всем вопросам и члены совета были вовлечены во все без исключения процессы, - подчеркнул Аксенов.

Кроме того, он считает, что после реставрации нужно расширить выставочные композиции. Аксенов уверен, что на обозрение максимально нужно выставить все исторические артефакты.

- Уникальные изделия, предметы искусства и литературы - нам есть что показать. Необходимо расширить выставочные площади, - подчеркнул глава Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU