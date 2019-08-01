2019-08-01T18:49:00+03:00
Общество

В Крыму после водной блокады со стороны Украины начали орошать в 30 раз меньше гектаров земли

Ранее орошали 450 тысяч га, а теперь всего 15 тысяч
Надежда ДАЦЮК
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После того, как Украина перекрыла водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, на полуострове стали орошать всего 15 тысяч гектаров земли. До водной блокады орошалось 450 тысяч гектаров, сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Как сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на главу ведомства, орошаемые гектары задействованы в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве. На остальных землях выращиваются кормовые и зерновые культуры.

- В Крыму уже закончили заготовку сенажа, выполнили его на 104%, а заготовку сена на 107%. Задача – заготовить 70 тысяч тонн силоса, и у нас уже есть 18 тысяч тонн по Крыму. Думаю, что за неделю, максимум две, этот вопрос будет закрыт, — сказал Рюмшин.

Кроме того, глава Минсельхоза обратил внимание на нехватку сои и кукурузы, чтобы кормить сельскохозяйственный скот. Их завозят из материковой части России. А вот сочных кормов хватает вдоволь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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