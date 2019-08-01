2019-08-01T22:11:25+03:00
Общество

Бывшие военные Севастополя могут приватизировать жилье по упрощенной схеме

Соответствующий документ принят на заседании правительства Севастополя
Надежда ДАЦЮК
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В Севастополе упростили порядок заключения договоров социального найма на жилье для бывших военнослужащих. На заседании правительства Севастополя приняли документ, утвердивший новый порядок приватизации квартир, передает ForPost.

Согласно документу, военнослужащие могут подать справку от Минобороны и решить вопрос с квартирой.

В справках будет указано, что граждане, которым они выданы, не получали ранее квартиры в собственность. Затем бывшие военнослужащие получают право на заключение договоров социального займа, а уже после - право на приватизацию квартир.

Исполняющий обязанности директора капстроительства Севастополя Сергей Смирнов сообщил, что 280 бывших военных обратились, чтобы им предоставили право социального займа и приватизации, но уже есть 28 отказов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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