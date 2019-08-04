Погода в Крыму на 4 августа: дождь и тепло до +24

СЕГОДНЯ 06:44 2019-08-04T06:44:55+03:00

На улицу без зонта лучше не выходить. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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4 августа, на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Ветер днем северо-западный 8-13 м/с, местами 18-20 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 22…24º.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром сильный дождь, гроза. Ветер утром юго-западный, с переходом в первой половине дня на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер днем северо-западный 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха днем 22…27°.

В Керчи переменная облачность. Утром и днем дождь, гроза. Ветер южный в первую половину дня 15-20 м/с, во второй половине дня северо-западный 18-23 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

И сейчас вода в море теплее, чем воздух: в Феодосии 25°, Алуште 24°, Ялте 25° и Черноморском 24°.

ИСТОЧНИК KP.RU