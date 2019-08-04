Погода в Крыму на 4 августа: дождь и тепло до +24
4 августа, на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Ветер днем северо-западный 8-13 м/с, местами 18-20 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 22…24º.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром сильный дождь, гроза. Ветер утром юго-западный, с переходом в первой половине дня на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер днем северо-западный 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха днем 22…27°.
В Керчи переменная облачность. Утром и днем дождь, гроза. Ветер южный в первую половину дня 15-20 м/с, во второй половине дня северо-западный 18-23 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.
И сейчас вода в море теплее, чем воздух: в Феодосии 25°, Алуште 24°, Ялте 25° и Черноморском 24°.
ИСТОЧНИК KP.RU